3児の母でモデルの近藤千尋が、洗練された「ママ友ランチ会ファッション」を披露し、マナー講師やスタジオメンバーから絶賛の嵐を巻き起こした。【映像】「基本全部ネイビー」近藤千尋の“ママ友ランチ会コーデ”4月5日放送のABEMA『秘密のママ園 Season2』の人気コーナー「明日から使えるママ友マナー講座」に出演した近藤。初めてのママ友ランチ会という、緊張感漂う場面を想定したガチの私服コーデを公開した。近藤が用意