5月6日、板野友美が、事務所独立を発表し、世間をにぎわせた。「板野さんは、Instagramで文書を発表し、19年間所属した芸能事務所『ホリプロ』を退所したことを明かしました。《思い返せば、19年前の5月。右も左も分からなかった私を、家族のように温かく見守ってくださり、気づけば、こんなにも長い時間を一緒に過ごさせていただきました。》と、感謝を述べています。独立のきっかけについては、芸能活動20周年という節目を迎