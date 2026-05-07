5月6日、元「AKB48」の板野友美がInstagramで所属事務所を退所し、独立することを発表した。新たな道に進む板野だが、今後が不安視されているようだ。板野はAKB48時代の15歳から大手芸能事務所「ホリプロ」に所属していた。Instagramでは、《右も左も分からなかった私を、家族のように温かく見守ってくださり、気づけば、こんなにも長い時間を一緒に過ごさせていただきました》と、事務所への感謝を表明。「独立の理由に関して