4月28日までに、元AKB48の板野友美がプロデュースするアイドルグループ「RoLu ANGEL（ロールエンジェル）」の公式YouTubeが更新され、リハーサルの様子を撮影した動画が公開された。そこに同席した、板野の指導方法が物議を醸している。公式YouTubeには、『【売れない理由】板野友美が激怒して急遽りハーサルが中止になりました』と題した動画がアップされた。なんとも不穏なタイトルだが、動画のなかでは、リハーサルに参加し