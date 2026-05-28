ドジャースの球団公式インスタグラムが27日（日本時間28日）に更新され、7月2日（同3日）に大人気漫画「ONE PIECE」とコラボレーションした「ワンピース・ナイト」を開催することを発表した。公式インスタグラムでは「麦わら帽子の皆さん、いよいよです！ONE PIECEナイトが7月2日に球場に帰ってきます！」とルフィがドジャースユニホームを着用したイラスト画像を投稿した。25年7月3日にもドジャースタジアムで開催された「