人気ストリーマー「布団ちゃん」が契約解除 VARRELが発表「契約条項およびコンプライアンス方針への抵触が認められ」
株式会社CELLORBは21日、eスポーツチーム「VARREL」に所属するストリーマー「布団ちゃん」との所属契約を同日付で解除したと発表した。
【画像】布団ちゃん、Xで謝罪（全文）
VARRELの公式サイトに「VARREL所属ストリーマー『布団ちゃん』契約解除のご報告」を掲載し、明らかにした。
「本件は、当社と『布団ちゃん』との間の契約条項およびコンプライアンス方針への抵触が認められたことを受けた措置です」と説明し、「日頃より『VARREL』を応援してくださっている皆様並びに関係者の皆様に対し、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
「当社は今回の事態を厳粛に受け止め、再発防止と所属メンバーへの指導・管理を徹底してまいります」とし、「本件に関し、関係企業様等に更なるご迷惑が及ばないよう、店舗の特定につながる情報・画像・動画・投稿の拡散や、関係企業様等への直接のお問い合わせ等の行為は、厳にお控えくださいますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
布団ちゃんは、OPENREC.tvやTwitchを中心に活動する大人気ストリーマー。ゲーム・カラオケ・雑談などを日々配信。YouTubeの料理専門チャンネル「魔神の食卓」は、登録者20万人超。
