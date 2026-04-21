『超かぐや姫！』の劇中メニューや限定ルームが現実に！ ネットカフェのDiCEとのコラボカフェが豪華すぎる大ヒット映画『超かぐや姫！』の世界観を五感で楽しめるコラボカフェが、5月1日から6月14日までネットカフェ「DiCE」の池袋・大阪・札幌・仙台・大宮・自由が丘の全6店舗でスタートします！メインとなるのは、ファンの記憶に残る名シーンを再現した“約束のパンケーキ”や“かぐやと彩葉の最初のごはん〜オムライス〜