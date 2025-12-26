先日、レノボローラブル（巻き取り式）ディスプレイを搭載したゲーミングノートPCを開発中という噂が流れました。ディスプレイが横方向に拡張され、携帯性を保ちながらウルトラワイドなゲーミング体験が可能になるというものです。 ↑ゲームがもっと楽しくなりそう。 その後、この新型PC「Legion Pro Rollable」のハードウェア仕様が明らかになり、非常にパワフルな構成になる可能性が浮上しています。 Windows Latest