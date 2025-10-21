東京駅ナカで味わいたい、秋のイートインスイーツ＆ドリンク3選
食楽web
酷暑も落ち着き、いよいよ季節は秋。JR東京駅構内のエキナカ施設・グランスタ東京と改札外のグランスタ丸の内では、秋シーズン限定のイートインスイーツメニューが続々とお目見えしています。
今回はその中から、イートインで味わえる“栗（マロン）”にまつわるスイーツ＆ドリンクを3品ピックアップしました。ちょっぴり肌寒い日でも、味わえば心も体も温まりそうな逸品、ぜひチェックして、美味しいひと時を楽しんでみてください。
スイーツ感覚で楽しめるマロングラッセのサンドイッチ
1パック イートイン：682円／テイクアウト：670円
サンドイッチ専門店『PREMIUMU SAND＋CAFÉ メルヘン』からは、秋の新作メニュー「マロングラッセのラムレーズンクリーム」に注目。
大粒のマロングラッセとダイスカットのショコラ、レーズンに生クリームを合わせ、柔らか薄厚の食パンでサンドした一品で、マロングラッセの上品な甘さと生クリームの優しい甘さ、ショコラとレーズンの食感と甘味が絶妙なアクセント。
テイクアウトにも対応しているので、お店で食べて、テイクアウトでお土産にするのもアリ！
●DATA
販売エリア：グランスタ東京 B1 丸の内坂エリア
販売期間：2025年10月31日（金）まで
栗好きなら一度は食べたい「モンブランパンケーキ」
「モンブランパンケーキ」1980円
昼間はカフェ、夜はバーの2wayスタイルで営業している人気ショップ『WK2（ダブルケーツー）』で味わえる秋メニューが「モンブランパンケーキ」。
ふっくらパンケーキの上に洋栗の風味を活かしたマロンクリームと生クリームをたっぷりと搾り、栗の蜜煮とナッツをトッピングして仕上げた一品です。
巨大なモンブランケーキを思わせるボリューミーなルックスと食べ応え。マロン好きの夢を存分に叶えてくれる“栗まみれ”のスイーツです。
●DATA
販売エリア：グランスタ丸の内 改札外B1 丸の内地下中央口改札
販売期間：2025年10月31日（金）まで
心とカラダを優しく温める「栗香るラムラテ」
1杯 800円
奈良県発祥のスペシャルティコーヒー専門店『ロクメイコーヒー』の秋限定メニュー「栗香るラムラテ」は、自家焙煎の深煎り豆から抽出したエスプレッソとミルクに、栗とラム酒が調和した薫り高いリキュールを合わせた“ほろ酔い”仕様のホットラテです。
ふわっと立ち上る栗の香りと口に含んだ瞬間に広がるラム酒の甘さ、コーヒーのほろ苦さが織り成す奥行きのある味わい。リキュールとミルクを先にブレンドすることで、豊かな香りを最大限に引き出すなど、こだわりの製法で仕上げた一杯が心とカラダを優しく温めてくれますよ。
●DATA
販売エリア：グランスタ丸の内 改札外B1 丸の内地下中央口改札
販売期間：11月25日（火）まで