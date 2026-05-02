糖尿病は血糖値のコントロールが難しく、進行すると足の血管や神経に障害を起こすことがあります。これにより足の感覚が鈍くなったり、傷が治りにくくなったりして、感染や壊疽（えそ）を起こすと切断が必要です。実際、糖尿病による足の切断は重い合併症のひとつです。本記事は、糖尿病による足切断を防ぐ方法を詳しく解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「糖尿病で足を切断」する判断基準とは？足を切断