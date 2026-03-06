食楽web
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【奈良】古都の街で楽しむチャイ巡り。ゆったり味わうとっておきの3軒
食楽web 奈良県は、大阪や京都に比べると、観光地としての派手さはありませんが、一度ハマるとその魅力にとっぷりとハマります。歴史的建造物も多く…
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長野の人気スーパー『ツルヤ』で発見！ 500円以下で買える名品みやげ6選
食楽web 長野県を代表するスーパーマーケット『ツルヤ』。地元食材を生かしたオリジナル商品が豊富にそろい、「ここでしか買えな…
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海鮮丼とアジフライが美味！ 『東京ベイ有明ワシントンホテル』の朝食ビュッフェが贅沢すぎる
食楽web ホテルの朝食は、その日の旅の気分を大きく左右する楽しみのひとつ。全国に展開する『ワシントンホテル』では、「早起きしたくなる朝ごはん…
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軽井沢から少し足を伸ばして。御代田の人気ベーカリー＆ショップ『pace around』
食楽web 軽井沢のにぎわいから少し離れて、ゆったりした時間を過ごしたい。そんな時に訪れたいのが、御代田町にある人気スポット『pace around（ペ&#…
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永田町で優雅な朝を。『ザ・キタノホテル東京』の上質モーニング
食楽web 東京都永田町。国会や政党本部が集まる、日本の政治の中枢ともいえるエリアに『ザ・キタノホテル東京』があります。都会の中心にありながら…
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焼鳥好きは“純けい”を！ 大阪グルメ激戦区の『純けい焼鳥 ニドサンド』で味わう絶品の酒と肴
食楽web 仕事終わりにキュっと一杯の最高の相棒、焼鳥。その中で、強烈な旨味と食感で独特の存在感を放っているのが「純けい」。一度その魅力を知っ…
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目の前で搾る、という贅沢。広尾に誕生した“しぼりたて”ごま油専門店『GOMA PRESSO』に行ってきた
食楽web ごま油は、脇役だと思っていた。 炒め物の仕上げにひと回し。ナムルに数滴。香り付けの名バイプレイヤ――。ところが、その概念…
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【新宿カフェ】ホテル下に広がるレトロ空間。『カフェ ラ ヴォワ』のチーズケーキ
食楽web 思わず吸い込まれるような、そんな魅力的なカフェが村塾にあります。1970年創業のビジネスホテル『かどやホテル』の1階にある『カフェ ラ ヴ…
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富山県南砺市が誇る、極上の干し柿。「福蜜柿」と「富山干柿」をお取り寄せ
食楽web 富山県南西部に位置する南砺市。日本の原風景が広がるこの土地では、実り豊かな柿が育ちます。その柿を丁寧に干し柿に仕上げた商品が、市内…
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水の上に泊まる非日常。天王洲アイル「PETALS TOKYO」でゆったりモーニング
食楽web 東京・天王洲アイルといえば、近年は運河沿いに並ぶ昔の倉庫街を活用したアートエリアとして注目を集めています。そんな街に流れる運…
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滋賀のおいしい銘菓はコレ！アンテナショップ「ここ滋賀」で買いたい和菓子みやげ
食楽web 琵琶湖を中心に、豊かな自然と歴史に育まれた滋賀県には、土地の風土を映したおいしい銘菓が数多くあります。けれど、実際に現地を巡って名…
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大岡山『ショーマッカー』は本格ドイツパンの実力店！ 本場仕込みのライ麦パンが絶品
余計なものを一切入れない国産小麦100%のプレッツェル ヴァイスビア（ドイツビール）の相棒といえばソーセージ！ ですが、実はプ…
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横浜港の絶景と楽しむ『ザ・ゲートホテル横浜 by HULIC』の新感覚アフヌン
食楽web 元町中華街エリアにある『ザ・ゲートホテル横浜 by HULIC』で、クラフトビールとスイーツを組み合わせたユニークな…
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記念日デートならここ。恵比寿の名店『レストラン モナリザ』の感動ディナー
食楽web 恵比寿と丸の内に店舗を構えるフレンチの名店『レストラン モナリザ』。オーナーシェフを務めるのは、河野透氏です。 フラン…
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【福岡みやげ】花屋兼カフェが手がけるこだわりのローズシロップの魅力とは
食楽web ●福岡県粕屋町は“バラの町”。花屋が営むカフェで生まれた、無農薬の食用バラから仕立てるローズシロップをご紹介します。着色料・…
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【山形みやげ】創業200年の老舗和菓子店が作る、ちょっと自由な和菓子「りぶれ」が感動もの
食楽web 完熟梅を使用した山形を代表する伝統銘菓“のし梅”。その第一人者とも言える『乃し梅本舗 佐藤屋』では、看板商品「乃し梅」をベース…
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旅で出会ったおいしい岩手。お土産にもピッタリのおやつ3選
食楽web ふわふわのパウダースノーを体験しに、先日、岩手県を訪れました。恵まれた自然の美しさに心と体もすっきり。元気になると、や…
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【京都の新しい和菓子】銘菓をより身近にアレンジした『tubara cafe』の生つばら
食楽web 京都を訪れた際に味わいたいのは、やっぱり和菓子。京都には伝統ある和菓子屋として五亀二鶴と呼ばれる、店名に亀の字と鶴の字のついたお店…
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もっちり、しっとり、美味しい。京都の小麦粉で作る『せかん堂』の「京小麦かすてら」
食楽web 京都にある手作りケーキと喫茶の店『セカンドハウス ケーキワークス』は、日常の延長にある名店。ケーキはすべて国…
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【海老名グルメ】モーニング、ランチ、カフェタイムも充実！ 今行きたい注目店5選
食楽web 都心からのアクセスも良く、駅周辺の再開発でますます注目度が高まっている神奈川県海老名エリア。ショッピング施設や文化スポットが充実す…