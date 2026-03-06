滋賀のおいしい銘菓はコレ！アンテナショップ「ここ滋賀」で買いたい和菓子みやげ

食楽web 琵琶湖を中心に、豊かな自然と歴史に育まれた滋賀県には、土地の風土を映したおいしい銘菓が数多くあります。けれど、実際に現地を巡って名…