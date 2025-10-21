「秋コーデ迷子」→ 解決！【無印良品】おしゃれ店員さんがお手本！「最旬コーデ」

朝晩の気温差が大きい秋は、「何を着たらいいかわからない……」と悩む人も多い季節。そんな「秋コーデ迷子」さんのヒントになるのが、【無印良品】のスタッフさんの着こなし。シンプルなアイテムを使ったサマ見えするコーデは、大人世代も取り入れやすそう。モノトーンをベースにした落ち着きのあるコーデから、秋らしいアクセントカラーをきかせたコーデまで、おしゃれスタッフさんの「最旬コーデ」をお手本に、秋のおしゃれを楽しみましょう！

襟付きニットでナチュラルなきれいめスタイル

ライトベージュの襟付きカーディガンに、黒のパンツを合わせた上品なシンプルコーデ。カーディガンのボタンを少し開けて袖をラフにたくし上げることで、こなれた雰囲気に。リラックス感がありつつもきれいめにも映る、無印良品らしいナチュラルな着こなしです。カーディガン以外を黒でまとめると、大人らしい落ち着きを引き出せます。

上品な雰囲気のワントーンコーデ

上下ともアイボリーでそろえたワントーンコーデ。優しげな色合いで、クリーンな印象を演出しています。程よいゆとりがあり、かっちりしすぎずやわらかな印象をプラス。黒のバッグとパンプスが引き締め役になり、清潔感のある大人のスタイリングに仕上がっています。ついダークカラーを手に取りたくなる秋ですが、あえてまろやかなアイボリーを選ぶことで新鮮なおしゃれを楽しめそう。

くすみピンクをきかせたパンツコーデ

カラーパンツを主役にした、大人の遊び心が漂うコーデ。くすみ感のあるピンクのボトムスを主役に、黒のシャツと合わせて落ち着きがありつつも華やかな雰囲気に。ゆったりとしたシルエットでリラックス感のあるパンツでも、シャツと合わせることできれいめな雰囲気に仕上がっています。カラーアイテムに躊躇している人も、ボトムスなら挑戦しやすいかも。

赤ニットが映えるシンプルスカートスタイル

今季のトレンドでもある深みのある赤のニットに、黒のスカートを合わせたシックな印象のコーデ。シンプルな組み合わせながら、赤が映える最旬コーデです。足元にはブーツを合わせて、さらに季節感をプラス。広がりすぎないストレートシルエットのスカートが上品で、大人にもよく似合いそうです。きれいめにまとめたスタイルは、デイリーからお出かけまで活躍してくれそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N