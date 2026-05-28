タレントの王林（28）が、5月26日放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）に出演。自宅で起きた“困りごと”を明かし、スタジオをザワつかせた。王林は青森県弘前市出身。2013年から2022年までローカルアイドルグループ『りんご娘』に所属し、津軽弁の天然発言と飾らないキャラクターでバラエティ番組を中心に人気を集めてきた。この日の番組のテーマは『住まいのトラブル』。青森と東京の2拠点生活を送る王林は、東京の自宅