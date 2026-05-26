【スターバックス】のいちごを使った「新作ドリンク」に注目。混ぜると華やかな色合いが楽しめるドリンクが登場しています。今回ご紹介するのは、5月11日に発売されたビバレッジ。気分を上げてくれそうなメニューを、疲れた日のカフェタイムに選んでみて。 果肉を忍ばせた贅沢な一杯 赤と白のバイカラーが可愛い「ごろっと イチゴ ミルク」。いちご果肉の甘酸っぱさと、優しいミルクの味わいが楽しめ