生後3週間の子猫が繰り出す猫パンチ 命中率もパワーもまだまだ...ねこちゃんホンポ

生後3週間の子猫が繰り出す猫パンチ 命中率もパワーもまだまだ...

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 生後3週間だという子猫の猫パンチがInstagramに投稿された
  • 小さな手が、子猫の顔をぺちぺちと叩いたという
  • 命中率もパワーもまだまだのようで、悶絶する声が多く寄せられた
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