＜月1万円で復讐する？＞「人に言えない秘密ある？」旦那に、毒親に…。みんなの告白【第1話まんが】
私はリン。夫と娘と3人で暮らしています。私には学生時代から仲のいい友だちがいて、大人になったいまでも1〜2年に一度は会って、アレコレと話をするのがお決まりになっています。お互い確実に年齢を重ねてはいますが、会えばすぐに学生時代の気持ちを取り戻せる仲です。今回もみんなで飲み会を開くことになり、私はウキウキしながら出かけました。まさかこの楽しみな場でショッキングな話を聞くことになろうとは……。
私たちは学生時代からの仲良し4人組です。社会人になったいまでも、予定を合わせて集まることがよくあります。今日は久しぶりの飲み会。だんだん盛り上がってきて、少し深い話題に。「みんな、人に言えない秘密ってある？」
和やかな雰囲気のなか、それぞれが他愛もない「誰にも言えない秘密」を話していました。アズミはグラスを傾けながらみんなの話を聞いていて、「アズミはどう？」と声をかけられ、みんなの視線が集まります。少し間をおいて、彼女は笑顔で話し始めました。
久しぶりに4人で集まった飲み会は、いつも通り楽しい雰囲気で始まりました。
ひょんなことから、アズミから「毒親である母親が生活保護を申請し、役所から扶助の打診があった」と聞きました。
1万円しか渡していないそうですが、その理由はあまり良いものではなさそうです。
なんとも楽しそうに話すアズミに、私は言葉を失いました。
楽しいはずの飲み会だったのに、そう話したときのアズミの表情が頭から離れません。
重苦しい気持ちで、私はその場をあとにすることになりました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
私たちは学生時代からの仲良し4人組です。社会人になったいまでも、予定を合わせて集まることがよくあります。今日は久しぶりの飲み会。だんだん盛り上がってきて、少し深い話題に。「みんな、人に言えない秘密ってある？」
和やかな雰囲気のなか、それぞれが他愛もない「誰にも言えない秘密」を話していました。アズミはグラスを傾けながらみんなの話を聞いていて、「アズミはどう？」と声をかけられ、みんなの視線が集まります。少し間をおいて、彼女は笑顔で話し始めました。
久しぶりに4人で集まった飲み会は、いつも通り楽しい雰囲気で始まりました。
ひょんなことから、アズミから「毒親である母親が生活保護を申請し、役所から扶助の打診があった」と聞きました。
1万円しか渡していないそうですが、その理由はあまり良いものではなさそうです。
なんとも楽しそうに話すアズミに、私は言葉を失いました。
楽しいはずの飲み会だったのに、そう話したときのアズミの表情が頭から離れません。
重苦しい気持ちで、私はその場をあとにすることになりました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙