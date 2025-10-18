【木村 隆志】『夜ふかし』桐谷さん、料理研究家・リュウジ…相次ぐ他番組「出演禁止」告発で浮き彫りになった日テレの”囲い込み戦略”の功罪

日本テレビに出演者から相次ぐ告発

『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）に「株主優待だけで生活する投資家」として出演する桐谷広人氏の発言が注目を集めている。

14日、桐谷氏は自身のXに「私を発掘したのはカンニング竹山さん。台本を無視して喋ったら『こんな面白い素人は初めて。問題はバラエティの奴らが、なぜ今まで桐谷さんを見つけられなかったかだ』と言って、サンミュージックに入るよう言ってくださり（お断りした）『笑っていいとも』などに出してくださいました。夜ふかしに出て、他のバラエティは出演禁止になりました（いろいろ出ると視聴率が落ちるとのことで）」とコメントした（原文ママ）。

この「出演禁止」というフレーズに日本テレビへの批判が続出。ネット上には「日テレ、まだそういうのやってるんだ」「年に数回しか使わないのに制限かける」「得意の囲い込み」「専属契約は結んでないよね」「独禁法では？」などの厳しい声が集まった。

9月末には料理研究家・リュウジ氏が約3年間不定期出演していた『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）から声がかからなくなり、その理由として「『ノンストップ！』に出演したこと」「スタッフから裏番組に出た人は起用できない旨を伝えられたこと」などを明かしていた。

また、リュウジ氏は7月にも、拘束時間の長さと報酬の低さ、スタッフを料理補助ができるレベルまで教えていたことなどを告白。同局の『踊る！さんま御殿』からオファーがあり、｢日テレ出禁じゃなかった｣などと驚いたことを明かして物議を醸していた。

はたして日本テレビは本当に批判されるべきことをしているのか。テレビ業界全体で見たらどうなのか。筆者自身も出演や取材の際に直面している現実を交えて掘り下げていく。

囲い込みをするテレビ局の言い分

テレビ局による出演者の囲い込みは昭和からあるもので、それが形を変えながら令和の今なお残っていることは間違いないだろう。

ただ、テレビ局がスポンサー収入をベースにしたビジネスをしている以上、「同じ時間帯の番組に出演する“裏かぶり”を制限するのは仕方がない」と思われる一方で、「それ以外の出演を制限するのはやりすぎ」という感がある。桐谷氏やリュウジ氏のケースは後者に該当するため、批判を受けるのは当然と言っていいかもしれない。

もちろん局側にも言い分はある。それは主に「自分たちが発掘・育成してきた」「番組出演が本業に貢献してきた」「他番組に消費されることで本人の利益が損なわれる」の3つ。桐谷氏のケースで言えば、「『月曜から夜ふかし』への出演によって多くの人々に名前と顔が知られ、講演会やテレビ以外のメディア出演などに貢献してきた」という事実があり、「それが損なわれるのは互いにとって得策ではない」ということになる。

だからこそ「“番組発の人気者”にしておきたい」「他の番組に出ると、今後の企画・構成・演出に影響が出る」「一緒にやってきたのだから、テレビはウチだけにしてほしい」のが制作サイドの本音だろう。しかし、専属契約はしない「お願い」レベルの口約束であり、“文化人枠”の安い報酬で囲い込もうとしているところに問題がある。

ちなみに筆者もこの十数年、その文化人枠で年10〜20回程度のテレビ出演をしてきたが、似たようなケースが何度かあった。他局で放送されている同じジャンルの番組に関して、「出ないでほしい」とまでは言われないものの、「あまり好ましくない」「どちらかのオファーがなくなるかもしれない」というニュアンスの言葉が返ってきたことがある。

筆者のような無名で人気のない人物ですら、活動制限こそされないものの、「あの局のあの番組に出たからウチは呼ぶのをやめておこう」と言われてしまうのが現実。ただ、大して影響力のない人物に対するそのような対応には大した理由はないのだろう。「古い商習慣が続いているだけ」「局内で波風を立てないためだけ」としか思えず、その気になれば今すぐにでも変えられるのではないか。

一定期間の保証と機会損失への是非

渦中の日本テレビに話を移すと、これまで『エンタの神様』『世界の果てまでイッテQ』などのバラエティ、さらに朝昼の情報番組などでも、囲い込みのような状態を何度か指摘されてきた。

「何であの芸人はあの番組しか出ないの？」「他局に出るときはキャラクターや芸風が違う」などと言われていたが、明確な囲い込みはしていなくても、出演者側がスタッフに従わなければいけないムードがあったように感じられる。

ただ制作サイドは一定のモラルと責任を自覚しているため、「すぐに起用をやめる」などの冷淡なケースは少ない。しかし、一定期間の経過後、「飽きられたか」「これ以上の伸び代は難しそう」となったらリリースして別の人材を探していく。これはある程度、仕方がないのだが、他局への出演制限をされていた出演者は人間関係が広がらず、その後の仕事に行き詰まってしまう。

つまり「一定期間、一定の出演機会を与えられる一方で、その他のチャンスが失われ、長い目で見たらマイナスかもしれない」ということ。これは日本テレビではなく業界全体の話だが、筆者の知人であるタレントや文化人の中にも、「あの番組に使い捨てされた」「切られてからはそれっきり」などと不満をもらす人もいる。

日本テレビに関して言えば、他局以上にビジネススキームがしっかりとした組織であり、だからこそ営業実績で民放トップを走り続けてきた。局員たちは理性的かつ理論的でマーケティング感覚が鋭く、番組制作の現場でも「クリエイターでありビジネスマンでもある」という印象のスタッフが目立つ。

そのため「局や番組の利益だけでなく、出演者の利益も考えた起用をする」というWIN―WINのような感覚があるのは何とも頼もしい。しかし、「数字を獲れなければ人も内容も変えるのは当然」というシビアなムードがあり、最も長寿番組が多いテレビ局でありながら「自分は外されるかもしれない」という緊張感もある。

変わる業界の中に変わらない人も

日本テレビは桐谷氏やリュウジ氏に関するこれといったコメントを発していないが、これは「互いにメリットがあるこの程度の囲い込みは問題ない」「どこの業界にもある話」という意識があるからではないか。

ただ、日本テレビは断トツの売上高を誇る民放のトップであり、その影響力は業界全体に及ぶほど大きい。今後も専属契約ではない囲い込みをしていくのなら、これまで以上に本人とのコミュニケーションを重ね、その必然性や本業へのメリットを繰り返し伝えておいたほうがいいかもしれない。さらに囲い込みを終えるときは、その旨をしっかり伝え、感謝や再会を願う言葉を添えるなどの配慮があってもいいだろう。

テレビ業界全体で見れば、外部人材への対応は10年前、20年前とは比較にならないほど、丁寧で配慮の行き届いたものに変わり、一部の局員を除けば誠実な人が増えたという印象がある。実際、従業員のいないフリーランスに対しても、ゲスト出演どころか、コメント出演だけの際も発注書が送られるなど、きめ細やかな対応が見られるようになった。

だからこそ桐谷氏やリュウジ氏のようなケースが表に出ると、悪いイメージだけが広がってしまう。2人のスキルやキャラクター、人気や影響力を考えると、「安価な報酬で出演してもらっている」のは間違いないのだが、現場のテレビマンたちがその感覚をどれだけ持てるのか。

もはや「出演させてあげている」という感覚のテレビマンは少なくなったが、まだまだ局や業界の商習慣を押し付けるような人もいるだけに、今後もこのようなニュースがしばしば報じられるだろう。

孤高の視聴率男にいったい何が…「キムタク」に起きた、まさかの異変「最近、様子が少しおかしい」との声