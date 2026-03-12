日本テレビ「月曜から夜ふかし」でおなじみの、棋士で投資家・桐谷広人さん（76）が12日に公式X（旧ツイッター）を更新。アップしたレシートにdポイントカードの残高が写り込み、ネット上で話題になっている。「11日は久しぶりに自転車で新宿へ。まず、ルネサンス新宿へ行って、水中歩行と250メートル平泳ぎ、そしてサウナへ。次に、やまやへ行って優待券1500円を使って写真のものを。ブックオフで立ち読みして時間をつぶし