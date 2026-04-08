4月6日、バラエティ番組『月曜から夜ふかし 春の2時間スペシャル』（日本テレビ系）が放送された。MCのマツコ・デラックスは欠席だったが、もう一人、同番組の“名物出演者”の不在に注目が集まっている。この日は、「春の全国一斉調査スペシャル」と題し、全国各地で恒例のインタビュー映像が紹介された。一方で、スタジオに現れたのは、「SUPER EIGHT」の村上信五のみだった。「マツコさんは2月9日の情報番組『5時に夢中！