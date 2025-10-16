ネットでナプキンを買ったらペンで字が書かれていた―中国

中国メディアの紅星新聞は14日、「ネットで購入した安い生理用ナプキンに文字が書いてあった」という13日の投稿に注目が集まったと報じた。

記事によると、海南省の大学に在籍中のこの投稿者が利用したのは大手ECサイトの拼多多（ピンドゥオドゥオ）上の店舗。アルファベットなどの文字がペンで手書きされていたのはナプキンの羽の部分だ。

投稿者が商品を購入したのは9月16日のことで、残り数個になったところで問題の文字に気が付いた。価格は50個6．24元（約130円）で送料は無料。安いナプキンを買ったのは今回が初めてといい、記事は「大失敗だった。安さ狙いで小規模メーカーのナプキンを買うのはやめた方がいい」という投稿者の声も伝えた。

一方、店のカスタマーサービスはこの件に関する取材に明確な回答をしなかったものの、14日午後に投稿者に対してオンラインで謝罪した。その後、拼多多のカスタマーサービスも投稿者に電話で謝罪し、店への対応や返金について説明したという。

投稿者は取材に対し、「私の要求は店側がこの問題を徹底的に解決して同様の問題が起きないようにしてほしいだけ」と話しており、他のネットユーザーから寄せられた「大手メーカーの商品を送ってあげたい」という気遣いには「ありがたいですが、大丈夫です。必要としている人をサポートしてもらえれば」との考えを示した。（翻訳・編集/野谷）