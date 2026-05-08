福岡市消防局は７日、１１９番を受けた救急指令センターの指令員が出動指令のボタンを押し忘れ、救急車の出動が約５０分遅れたと発表した。搬送された高齢女性の命に別条はないという。発表によると、６日午前９時５７分頃、「８０代の女性が足に痛みがある」と１１９番があった。対応した指令員は通話終了後、住所や傷病者の状況などの入力作業を行ったが、出動指令ボタンを押し忘れたという。女性の関係者が再度通報して発覚