生活協同組合コープみらいは5月6日、配送委託先の配達員が車の荷台の中で容器に放尿し、その尿が漏れ出して汚損させた冷蔵食品が配達されていたとして謝罪を表明した。食品の安全への信頼を失わせる事態に同業のドライバーも「ありえない」と絶句している。なぜこのようなことが起きたのか。 ≪画像≫「排尿した事実を確認いたしました」コープみらいが掲載した不適切行為に関するお詫びのお知らせ 生協広報は