ABEMAの恋愛リアリティー番組「恋愛病院」の最終回が7日、配信された。告白当日の最終日の朝に修羅場を迎えていた。同番組は「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活」をテーマに、昨年12月24日から沖縄でロケを敢行。最終日に修羅場が待ち受けていた。最終日の朝。告白までの時間、前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）が「愛を含め、告白をしておいた方がよくないですか？」と提案。すると、