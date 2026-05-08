東京・埼玉・千葉をエリアに、380万人以上が加入する日本最大級の生協（生活協同組合）・コープみらいの委託従業員による、配送中の「不適切な衛生管理事案」が物議を醸している。「5月6日、コープみらいの公式サイトは《配送委託先における不適切な衛生管理事案とお詫び》との見出しで、《この度、当生協の宅配サービスにおいて、食の安全・安心に関わる極めて重大な事態が発生いたしました》として、《被害に遭われた組合員様、