Kucciが、現在放送中のTVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』のオープニングテーマに書き下ろした楽曲「ライアー」を本日配信リリースした。

◆Kucci 動画

本楽曲「ライアー」は、自信の無さや保身の嘘、人との関わりで傷つく事を恐れる全ての人間の迷いや不安を“打ち破る”勢いで背中を押す破天荒なエンパワーメントソングになっているという。「自分で纏った器用な嘘をはがして、傷ついたって砕けたって、最後には笑え！」そんなメッセージが込められた楽曲で、ポップネスなメロディライン、がむしゃらにかき乱すオルタナティブギターロックと、エッジボイスが際立つ繊細かつ思い切りの良いボーカルが魅力の1曲に仕上がっているとのこと。

また、楽曲配信に合わせて「ライアー」のMVが公開された。あわせて、新しいアーティストビジュアルも解禁。ぜひ放送中のTVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』と合わせて、“モヤモヤを全部打ち破る”ような楽曲「ライアー」とMVも楽しんでもらいたい。

そして、12月17日には「ライアー」を収録したシングルのリリースも決定した。アニメ描き下ろしイラストジャケット仕様となっているので、どんなイラストがジャケットを飾るのか、続報をお待ちいただきたい。

◾️配信情報「ライアー」 TVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』OP主題歌

配信：https://erj.lnk.to/Liar

◾️CDシングル「ライアー」

2025年12月17日（水）発売 期間生産限定盤（アニメ盤）1CD

TVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』描き下ろしジャケット仕様

価格・品番：\1,980（税込）／ESCL-6151

レーベル：EPIC Records Japan

予約：https://erj.lnk.to/Liar_CD

◾️TVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』

©裕夢／小学館／チラムネ製作委員会 ◆放送情報

AT-X 毎週火曜23:00〜

リピート放送：毎週木曜11:00〜、毎週月曜17:00〜

TOKYO MX 毎週火曜24:30〜

KBS京都 毎週火曜24:30〜

サンテレビ 毎週火曜24:30〜

福井放送 毎週火曜25:29〜

テレビ愛知 毎週火曜26:05〜

BS11 毎週火曜24:30〜 ◆INTRODUCTION

《このライトノベルがすごい！》殿堂入り作品、ついにTVアニメ化！

県内随一の進学校・藤志高校に通う千歳朔。

勉強、運動、コミュ力すべてがハイレベルで、

良くも悪くも注目を集める彼の周りには、

誰もが羨む華やかな仲間たちが集っていた。

新たなクラスで迎えた2年生の春。

朔は、ひとりの引きこもり生徒の更生を頼まれることに--。

福井を舞台に紡がれる、

どこまでも青く、どこまでも眩しい、

エモーショナル青春ストーリー！ ◆ORIGINAL

原作：裕夢「千歳くんはラムネ瓶のなか」（小学館「ガガガ文庫」刊）

キャラクター原案：raemz

【STAFF】

監督：紱野雄士

シリーズ構成：荒川稔久

脚本：裕夢、荒川稔久

キャラクターデザイン：木野下澄江

プロップデザイン：秋篠Denforword日和、枡田邦彰、立田眞一

3D監督：小川耕平

美術背景 ：スタジオ天神

美術監督 ：諸熊倫子

色彩設計 ：宮脇裕美

撮影監督 ：中村雄太

編集：丸山流美

音響監督 ：納谷僚介

音響制作：スタジオマウス

音楽：藤澤慶昌

音楽制作：KADOKAWA

アニメーション制作：feel. オープニングテーマ：Kucci 「ライアー」（Sony Music Labels）

エンディングテーマ：サイダーガール「陽炎」（CIDER RECORDS） ◆CAST

千歳 朔：坂田将吾

柊 夕湖：石見舞菜香

内田優空：羊宮妃那

七瀬悠月：長谷川育美

青海 陽：大久保瑠美

西野明日風：安済知佳

岩波蔵之介：阿座上洋平

山崎健太：宮粼雅也 ◆公式メディア

公式サイト：https://chiramune.com/

公式X：@anime_chiramune

公式TikTok：chiramune_official