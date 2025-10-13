TOOBOE、TVアニメ「光が死んだ夏」ED主題歌「あなたはかいぶつ」スペシャルMV公開
TOOBOEが、TVアニメ「光が死んだ夏」のエンディング主題歌である「あなたはかいぶつ」のスペシャルMVを公開した。
「あなたはかいぶつ」は、TOOBOEが登場人物への赦しを与えるような一曲で、アニメを通して印象的にこの夏を彩った。今回公開されたMVでは、TVアニメ「光が死んだ夏」のアニメ映像が、「あなたはかいぶつ」のために特別編集されている。第一期の全12話の中で葛藤し、変化していくよしきとヒカルの関係性に思いを馳せたくなる作品になっているという。
TOOBOEは、12月に対バンライブ＜奇才＞を開催。12月1日に大阪BIGCATにて開催される大阪公演にはフレデリックを、12月15日に東京LIQUIDROOMにて開催される東京公演にはシンガーズハイをそれぞれ招き、一夜限りのスペシャルな対バンライブを行う。チケットは10月15日までオフィシャル先行受付中だ。
さらに11月28日には東京 キネマ倶楽部にて＜TOOBOE FC LIVE 2025〜THANK YOU〜＞を開催。チケットはTOOBOEファンクラブ“INUGOYA”にて先行受付中となっている。
■TOOBOE「あなたはかいぶつ」
2025年8月13日（水）リリース
CD購入：https://TOOBOE.lnk.to/youaremymonster.ep
配信：https://tooboe.lnk.to/youaremymonster
◆完全生産限定盤（CD＋BD＋グッズ）：9,000円（税込）
SRCL-13382〜13384
※TOOBOE書き下ろしジャケット
※BDには2025年6月10日に行われたTOOBOE ONEMAN LIVE 2025 《 RUBY 》の映像を収録
※グッズとしてTOOBOEがデザインを監修した「遠吠御守」（全2色・ランダム1種封入）「オリジナルステッカー」（全4色・ランダム1種封入）を付属
※”ONE MAN TOUR 2025「残夏の怪物」裏ファイナル”ご来場orポスタープレゼント抽選参加シリアルコード付きチラシ封入（10月13日（月・祝）開催予定）（“裏ファイナル”に関しましてはアコースティックセットでのライブの実施とトークを予定しております。）
◆収録楽曲
・あなたはかいぶつ
・抜殻
・優しい瞳
・Nýx
・Doll
※全5曲収録
■＜ONE MAN TOUR 2025「残夏の怪物」＞
▼神奈川公演：2025年9月4日（木）＠F.A.D YOKOHAMA
open 18:00 / start 18:30
▼石川公演：2025年9月6日（土）＠vanvanV4
open 17:00 / start 17:30
▼新潟公演：2025年9月7日（日）＠新潟GOLDEN PIGS RED STAGE
open 17:00 / start 17:30
▼栃木公演：2025年9月11日（木）＠HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2
open 18:00 / start 18:30
▼宮城公演：2025年9月12日（金）@仙台MACANA
open 18:00 / start 18:30
▼北海道公演：2025年9月14日(日)＠cube garden
open 17:00 / start 17:30
▼静岡公演：2025年9月18日（木）＠LiveHouse浜松窓枠
open 18:00 / start 18:30
▼岡山公演：2025年9月20日（土）＠CRAZYMAMA 2ndRoom
open 17:00 / start 17:30
▼福岡公演：2025年9月21日（日）＠DRUM Be-1
open 17:00 / start 17:30
▼香川公演：2025年9月23日(火祝)＠高松DIME
open 17:00 / start 17:30
▼広島公演：2025年9月25日（木）＠広島セカンド・クラッチ
open 18:00 / start 18:30
▼大阪公演：2025年9月27日（土）＠梅田クラブクアトロ
open 16:45 / start 17:30
▼愛知公演：2025年9月28日（日）＠名古屋クラブクアトロ
open 16:45 / start 17:30
▼東京公演：2025年10月5日（日）＠Zepp Shinjuku(TOKYO)
open 17:00 / start 18:00
料金：スタンディング \5,500（税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き）
https://w.pia.jp/t/tooboe/
■TVアニメ『光が死んだ夏』
◆イントロダクション
とある集落で
幼い頃からずっと一緒に育ってきた
同い年のよしきと光
照りつける太陽
耳にこびりつくクマゼミの声
帰り道に食べるアイス
他愛もないことで笑い合う
いつもと変わらない夏のある日
「……お前、やっぱ光ちゃうやろ」
半年前、山で行方不明になった光は
一週間後ふらりと帰ってきた
声も姿も光に見えるモノ
その中に蠢いていたのは――
「光はもうおらんのや……それやったら」
友人の姿をした爛淵縫瓩畔發澆世后
“いつもと変わらない”日常
だが、時を同じくして
奇怪な事件が集落を襲い始める
未知の爛淵縫瓩慊討舛討い
青春ホラー物語の幕が、今、上がる――
◆放送・配信情報＞
7月5日(土)よりTVアニメ放送開始
◆放送情報＞
日本テレビ
7月5日より毎週土曜24:55〜
◆配信情報＞
Netflix
7月5日より毎週土曜25:55〜
ABEMA
7月5日より毎週土曜25:55〜
※放送・配信時間は変更の可能性があります。
◆キャスト
辻中佳紀：小林千晃
ヒカル：梅田修一朗
田中：小林親弘
暮林理恵：小若和郁那
山岸朝子：花守ゆみり
巻ゆうた：中島ヨシキ
田所結希：若山詩音
◆スタッフ
原作：モクモクれん（KADOKAWA「ヤングエースUP」連載）
監督・シリーズ構成：竹下良平
キャラクターデザイン・総作画監督：高橋裕一
ドロドロアニメーター：平岡政展
プロップデザイン：應地隆之介
サブキャラクターデザイン：渡辺舞、西願宏子、長澤翔子
美術設定：多田周平、高橋武之、曽野由大
美術監督：本田こうへい
色彩設計：中野尚美
色彩設計補佐：越田侑子
3D監督：中野祥典
撮影監督：前田智大
2Dデザイン：永良雄亮、津江優里
編集：木村佳史子
音響演出：笠松広司
音響制作：dugout
音楽：梅林太郎
オープニング主題歌「再会」Vaundy
エンディング主題歌：「あなたはかいぶつ」TOOBOE
アニメーション制作：CygamesPictures
◆公式情報
TVアニメ『光が死んだ夏』公式サイトhttps://hikanatsu-anime.com/
TVアニメ『光が死んだ夏』公式X @hikanatsu_anime
TVアニメ『光が死んだ夏』公式TikTok @hikanatsu_anime
◆原作
光が死んだ夏
著者：モクモクれん
ヤングエースUPで連載中
https://web-ace.jp/youngaceup/contents/1000183/
1巻〜6巻好評発売中（Kadokawa Comics A）
最新7巻7月4日発売
◾️＜TOOBOE FC LIVE 2025〜THANK YOU〜＞
2025年11月28日（金）＠キネマ倶楽部
open 18:15 / start 19:00
料金：スタンディング \5,500（税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き）
INUGOYA先行：https://t.co/Oo9wUJOF2Z