Ï¢Î©Î¥Ã¦¤ÇÃíÌÜ¤Î¸øÌÀ¡¦ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Î¡ÈÉ¾È½¡ÉÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤Ï¡È¸¶È¯¤Î¥×¥í¡É¤È¤·¤Æ¿ûÄ¾¿Í»á¤âÁêÃÌ¤Ë
¡Ö¸øÌÀÅÞ¤ÎºÇ¹â°Õ»×·èÄêµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë10·î9Æü¤ÎÅÞÃæ±û´´»ö²ñ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÏ¢Î©Î¥Ã¦¤ÎÊý¿Ë¤Ï¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¤Î¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î»Ù»ýÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ëÁÏ²Á³Ø²ñ¤ÎÃÏÊý´´Éô¤À¡£¤³¤ÎÃÏÊý´´Éô¤Ï10·î8Æü¤ÎËÜ»ïµ»ö¤Ç¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÂ½³¤Ë¤µ¤ì¤Æ¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢10Æü¡¢¤½¤ì¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç¼ê»æ¤ÎÀ¯¼£Éôµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¤³¤í¤«¤é¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤âÂçº®Íð¤Ç¤·¤¿¡£ÅÞËÜÉô¤ËÍè¤Æ¤Ï¡¢Æâ³Õ¿Í»ö¤Ê¤É¤òÆÀ°Õ¤²¤Ë¿áÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëµì°ÂÇÜÇÉµÄ°÷¤â¡¢µ¼Ô¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µæ¶Ë¤ÎÂÇ³«ºö¤È¤·¤Æ¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ËÂà¿Ø¤òÅ±²ó¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÇÊäÀµÍ½»»¤Þ¤Ç¤ò»Å¾å¤²¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¡ÈÁíÍýÁíºÛÊ¬Î¥°Æ¡É¤Þ¤Ç¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡×
¡¡26Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¼«¸øÂÎÀ©¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¡£Á°½Ð¤ÎÃÏÊý´´Éô¤Ï¡¢¡Ö¸øÌÀÅÞ¤Î¤è¤¤¤È¤³¤í¤ò½¸¤á¤¿¡ÈÀ»¿Í¡É¤À¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¡£
¡ÖÁÏ²Á³Ø²ñÆóÀ¤¡¢»°À¤¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸øÌÀÅÞµÄ°÷¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤¡¢Í§¿Í¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¼«¤é³Ø²ñ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤Ç¤¹¡£¹â¹»ÄÌ³Ø¤Î¤¿¤á¤ËÆÈ¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤ËÆþ²ñ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åìµþ¹©¶ÈÂç³ØÍý³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢Âç³Ø±¡¤ÇÇî»Î¹æ¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¢¿¦Àè¤ÎÀ¶¿å·úÀß¤Ç¤Ï¸¦µæ½ê¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢±§Ãè³«È¯¤ä¸¶»ÒÎÏ´ØÏ¢¤Î¸¦µæ¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¿ûÄ¾¿Í¼óÁê¤«¤é¡¢ËèÆü¡È¸¶È¯¤Î¥×¥í¡É¤È¤·¤Æ·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ç¡¢Ê¡ÅçÂè°ì¡¢ÂèÆó¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î»ö¸ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã´ÅöÁê¤ÎÀßÃÖ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¤Ï¡¢ÌîÅÞµÄ°÷¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éºÇÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½°µÄ±¡µÄ°÷¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢1993Ç¯¤Ë¸øÌÀÅÞ¤«¤éµì¹Åç1¶è¤Ç½éÅöÁª¤·¡¢1994Ç¯¤Ë¸øÌÀÅÞÊ¬ÅÞ¤Ç¤Ï¿·¿ÊÅÞ¤Ë½êÂ°¤·¤¿¡£¿·¿ÊÅÞ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤é¤È¤È¤â¤Ë·ëÅÞ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿À¶¿å·úÀß»þÂå¡¢Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤ÎÉû°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤¬±ï¤Ç¡¢¸½ºß¤Î¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ë¤âµìÃÎ¤ÎµÄ°÷¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¼«Ì±ÅÞ¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤â¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖÍîÁª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ç¤¤·¤¿Á°ÂåÉ½¤ÎÀÐ°æ·¼°ì¤µ¤ó¤Î»þÂå¤«¤é¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÏÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Îµ¡²ñ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢°ÂÇÜÆâ³Õ¤Î¤³¤í¤«¤é¤Î¡¢Áê¼¡¤°¡ØÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡Ù¤ÎÌäÂê¤Ë¡¢»Ù»ý¼Ô¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤¬¤·¤Ë¤¯¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÁÏ²Á³Ø²ñ°÷¤ÎÀ¯¼£³èÆ°¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢¾®Áªµó¶è¤Ç¼«Ì±ÅÞ¸øÇ§¸õÊä¤ØÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Á°¡¹ÂåÉ½¤Î»³¸ýÆáÄÅÃË¤µ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¡È¶èÀÚ¤ê¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¿ûµÁ°Î¡Ê¤è¤·¤Ò¤Ç¡Ë¤µ¤ó¡¢´ßÅÄÊ¸Íº¤µ¤ó¡¢ÀÐÇËÌÐ¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ÎÀ¯¸¢¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡È±äÄ¹¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ã·Æ£ÂåÉ½¤¬¤½¤Î¡È¶èÀÚ¤ê¡É¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¶É¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£