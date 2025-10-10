¡ÖÌµÎé¤¬¤¹¤®¤ë¡×Êó¥¹¥ÆÂç±Û¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¤Ø¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬ÊªµÄ
¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·ÁíºÛ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄ»á¡Ê64¡Ë¤¬¡¢10·î9Æü¡¢ÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ØÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ËÃæ·Ñ¤ÇÀ¸½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤ÎÂç±Û·ò²ð¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ê64¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¸«¤é¤ì¤¿Âç±Û¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¹â»Ô»á¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÖÅÙ¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÃæÈ×¤Ç¡¢Âç±Û¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ïº£¸å¤ÎÀ¯¼£ÆüÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¤Þ¤¡¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¤â¤·ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢10·îÃæ¤ËASEAN´ØÏ¢¼óÇ¾²ñµÄ¤ä¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡Ê79¡Ë¤ÎÍèÆü¡¢APEC¼óÇ¾²ñµÄ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢º£·îËö¤Ë¤Ï¡Ö³°¸ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡¢¿·ÁíÍý¤Ë¤Ï¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡×¤ÈºÆÅÙ¶¯Ä´¤·¤Æ°ÕÌ£¿¼¤Ë¥Ë¥ä¥ê¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¹â»Ô»á¤â¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÞÌò°÷¿Í»ö¤ÎÏÃ¤ÇËãÀ¸ÂÀÏº»á¡Ê85¡Ë¤È¤Î´Ø·¸À¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¹â»Ô»á¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¬¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËãÀ¸¸µÁíÍý¤ÏÇÉÈ¶¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¹â»Ô¤ËÅêÉ¼¤·¤í¡Ù¤È¤Ï1²ó¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ï¡¢ÊÌ¤Î2¸õÊä¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¹â»Ô»á¤¬¡Ö2²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¡ØÅÞ°÷É¼¤Î¤¤¤Á¤Ð¤óÂ¿¤«¤Ã¤¿¿Í¤ËÅêÉ¼¤·¤í¡Ù¤È¡£¡Ø¹â»Ô¤ËÅêÉ¼¤·¤í¡Ù¤Î¸ÀÍÕ¤Ï°ì²ó¤â¡Ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤È¡¢Âç±Û¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ö¡ÊËãÀ¸»á¤Ï¡Ë¹â»Ô¤µ¤ó¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÏÃ¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ê¡¢¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¥·¡¼¥ó°Ê³°¤Ë¤âÂç±Û¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¹â»Ô»á¤ÎÈ¯¸ÀÃæ¤ËÏÃ¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À¸Ãæ·Ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÊüÁ÷»þ´Ö¤Î´Ø·¸¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹â»Ô»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ØÅª¤ò¹Ê¤Ã¤ÆÃ»¤¯¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤È´Ò¤á¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Âç±Û¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¹â»Ô»á¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÖÅÙ¤Ï¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ÇÁíºÛÁªÁ°¤Ë5¿Í¤Î¸õÊä¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½¸¤á¤ÆÆ¤ÏÀ¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ¤ÏÀ²ñ¤Ç¤Ï¹â»Ô»á¤ÎÈ¯¸À¤¬½ª¤ï¤ëÁ°¤Ë¡¢Âç±Û¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¡È³ä¤ê¹þ¤ß¡¦¼×¤ê¡É¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¡ØÈ¯¸À»þ´Ö¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥¥å¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÃí°Õ¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎºÝ¡¢¡È¼èºàÂÐ¾Ý¤òÅÜ¤é¤»¤ÆËÜ²»¤ò°ú¤½Ð¤¹¡É¤Î¤â¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î°ì¤Ä¤À¤È¹ë¸ì¤¹¤ëµ¼Ô¤Ï³Î¤«¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¼èºàÂÐ¾Ý¤È¤Î´Ø·¸À¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¿¤À¤Î¡È·ù¤¬¤é¤»¡É¤Ç¤¹¤·¡¢·«¤êÊÖ¤·ÏÃ¤Ë³ä¤ê¹þ¤ó¤À¤ê¼×¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ÏÉáÄÌ¤Î¿ÍÆ±»Î¤Î²ñÏÃ¤Ç¤â¼ºÎé¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤Æ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¸«Êý¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÉô¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¤½¤¦Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
Âç±Û¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÂÖÅÙ¤ËÉÔ²÷´¶¤òÊú¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢X¤Ç¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÏÃ¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤Í¡£ÌµÎé¤¬¤¹¤®¤ë¡Õ
¡ÔÊó¥¹¥Æ¤ÎÂç±Û¡¢¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Ê¡£·ùÌ£¤Ê¸À¤¤Êý¡£¾éÃÌ¤Ç¤â¾¯¤·ÉÔ²÷¡Õ
¡ÔÏÃ¤ò²¿ÅÙ¤â¼×¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÅª¤ò¹Ê¤Ã¤ÆÃ»¤¯Åú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ²¿ÍÍ¡©¡Õ