Ì¾Å´¤Î¼Ö¾¸¤¬¡¢¾èÌ³Ãæ¤Ë»æ¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÌ¾Å´¤Î38ºÐ¼Ö¾¸¤¬Áö¹ÔÃæ¤ÎÎó¼Ö¤Ç¡È»æ¥¿¥Ð¥³¡ÉµÛ¤¦ °ÆÆâÊüÁ÷¸å¤Ë¾èÌ³°÷¼¼¤ÇµÊ±ì ¾èµÒ¤«¤é¥áー¥ë¤Ç»ØÅ¦¡Ö¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Î¤³¤È¤ÇÇº¤ß¤¬Ž£
Ì¾Å´¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸áÁ°7»þ44Ê¬¤´¤í¡¢ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹ÁÈ¯¡¦¶â»³¹Ô¤¤ÎÉáÄÌÎó¼Ö¤Ç¡¢¾èÌ³Ãæ¤Î38ºÐ¤ÎÃËÀ¼Ö¾¸¤¬¡¢»æ¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¤ò½Ð¤Æ°ÆÆâÊüÁ÷¤ò¤·¤¿¸å¡¢¤ê¤ó¤¯¤¦¾ï³ê¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢¾èÌ³°÷¼¼¤ÇµÊ±ì¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾èµÒ¤«¤é¥áー¥ë¤Ç»ØÅ¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ö¾¸¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Î¤³¤È¤ÇÇº¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾èÌ³Ãæ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¾×Æ°Åª¤Ê¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼Ö¾¸Îò20Ç¯1¤«·î¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¡¢Ì¾Å´¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢7～8Ç¯Á°¤Ë¤â²óÁ÷Îó¼Ö¤ÇµÊ±ì¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¿½¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
