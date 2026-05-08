長野県木島平村では、幻の滝「樽滝」が2年ぶりに姿を見せ、待望の出現に多くの人がカメラを構えました。年に1度しか見られない幻の滝「樽滝」。その貴重な瞬間を見ようと60人余りが訪れ、写真に収めていました。「樽滝」は、かつて水力発電所で余った水が流れてできていた滝ですが、水路の改修によって水が流れなくなっていました。地元の要望で39年前から、毎年5月8日に放流が行われています。去年は、発電所の改修工事の関係で樽