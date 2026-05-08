「花粉が多い季節は外に洗濯物を干したくない」という家庭もあるでしょう。 室内で洗濯物を乾かす手段として、浴室乾燥を利用することもあるかもしれません。しかし、その場合は電気代がどのくらいかかるのか気になることもあるでしょう。 本記事では、浴室乾燥にかかる電気代をご紹介するとともに、浴室乾燥の電気代を節約するポイントやメリット・デメリットについてまとめます。 浴室乾燥にかかる電気代