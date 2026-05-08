銀色に輝く鮎が、川底の石の上で身をくねらせている--。一見すると精巧な金属彫刻のようですが、素材はなんと「はんだ」。電子部品の接合に使われるあの、はんだです。鮎だけではなく、幹から枝先の葉一枚一枚まで作り込まれた「盆栽」もまた、すべてはんだで作られています。これらの作品を手がけたのは、自動車向け先進技術を手がけるグローバルメーカー・株式会社デンソー（DENSO）の技能者たち。2026年1月に愛知県刈谷市で開催