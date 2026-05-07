料理をめぐる“男性側の価値観”が、立て続けに波紋を広げている。元A.B.C-Z河合郁人の“母の雑煮”発言が物議を醸した同じ5月5日、今度はある料理研究家による“洗い物”をめぐる投稿が炎上状態となっている。「元Jリーガーでゴールキーパーの小泉勇人さんです。2014年に加入した鹿島アントラーズを皮切りに5つのクラブに在籍。足掛け9年で通算14試合に出場しました。コロナ禍で料理に目覚め、2023年2月に現役を引退して料理研