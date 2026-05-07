ポルトガル１部スポルティングのＭＦ守田英正（３０）は、今夏にイングランド・プレミアリーグのリーズ入りが濃厚と報じられる中、横やりを入れようとしているクラブがあるという。英メディア「チームトーク」は、守田のリーズ入りの動きは確かだとした一方、「守田の安定したパフォーマンスと経験は当然ながら他クラブの注目を集めており、リーズは獲得に自信を持っているものの、まだ万事順調とは言えない状況だ」と指摘した