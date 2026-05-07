イランサッカー連盟(FIRI)のメフディ・タジ会長が、北中米ワールドカップを前に国際サッカー連盟(FIFA)との緊急会談を行う方針を明かした。スペイン『マルカ』などによると、同会長は数日以内にFIFAジャンニ・インファンティーノ会長と面会し、イラン代表への安全保障や敬意ある対応を求める考えだという。問題となっているのは、イラン革命防衛隊(IRGC)を巡る扱いだ。IRGCは米国とカナダでテロ組織指定を受けており、元IRGC