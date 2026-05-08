今回は、元カレに5年ぶりに再会したエピソードを紹介します。会社のビルの入口で…「5年前、同じ職場だった彼氏にいきなりフラれ、ショックでご飯も食べられないほどでした。どうやら彼氏は私の後輩と浮気していたようで、後輩が妊娠したから結婚するとのこと。あきれて言葉が出ませんでした。そんな辛い時期を乗り越え、仕事に打ち込んだ結果、転職して年収はそれまでの倍になりました。新しく素敵な彼氏もできて幸せに過ごしてい