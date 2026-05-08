中国外務省の報道官はホルムズ海峡で4日、中国の船員が乗ったタンカーが攻撃を受けたことを明らかにしました。中国メディアは中国のタンカーが攻撃を受けるのは初めてだと伝えています。中国外務省の林剣報道官は会見で、ホルムズ海峡で4日、マーシャル諸島船籍で中国の船員が乗ったタンカーが攻撃を受けたことを明らかにしました。死傷者に関する報告は受けていないとしています。中国外務省林剣 報道官「中国側は、多数の