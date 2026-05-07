元メジャーリーガー・岩隈久志（45）の妻、岩隈まどかさん（43）が5日、Instagramを更新。高校生の長男が入院していたことを明かし、反響が寄せられている。【映像】岩隈久志と難病を克服した長女の顔出し親子ショット2002年12月に岩隈と結婚し、4人の子どもがいるまどか。Instagramでは自宅でくつろぐ家族の様子や旅行中の姿など、家族との日常を発信してきた。夫の岩隈は長女が国指定の難病を抱えて生まれたことを公表してお