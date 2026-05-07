3月23日から行方不明となった京都府南丹市在住の安達結希さん。4月13日に市内の山林で遺体が見つかり、16日には義父の安達優季容疑者が死体遺棄容疑で逮捕された。死体遺棄容疑での逮捕から20日が経過した、5月6日、京都府警は殺人容疑での再逮捕に踏み切った。【写真】下校時、結希くんが「よく可愛がっていた」犬のハチ優季容疑者が殺人容疑で再逮捕「優季容疑者は警察の取り調べに対し、“両手で結希の首を絞めて殺しました”