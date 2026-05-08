（CNN）クルーズ船「MVホンディウス号」で起きたハンタウイルスの集団感染をめぐり、米国や欧州、シンガポールなど複数カ国の保健当局が接触確認や感染防止対策を急いでいる。世界保健機関（WHO）は7日、同船に関係する人の間で5人の感染が確認されたと発表した。MVホンディウス号が先月アルゼンチンを出航した後、オランダ国籍の夫婦2人とドイツ国籍の1人が死亡した。南アフリカの保健当局がCNNに語ったところによると、最初に感