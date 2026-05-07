生活協同組合コープみらいは2026年5月6日、配送委託先の従業員が業務中に車両荷台で排尿し、組合員に届ける商品が汚損された状態で配達される事案があったとして謝罪した。Xでは、食品が入ったビニール袋に黄色い液体がたまっている写真が拡散していたが、コープみらいは取材に、配達した配送器材に「直接排尿した事実はございません」と説明。また、「過去に荷台内で排尿した事案はございません」とした。「食品安全および公衆衛