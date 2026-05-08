今回は、結婚初日に結婚を後悔したエピソードを紹介します。結婚前はあんなに優しかったのに…「不倫関係だった彼氏が、多額の慰謝料を払うことを条件に、奥さんと離婚することになりました。ただ彼氏は慰謝料を払えず困っていたので、早く結婚したかった私は、慰謝料を肩代わりしました。そして結婚しましたが、これまで優しかった彼氏、いや夫が別人のようにモラハラ発言をしてきて困惑しました。私は慰謝料を肩代わりしたために