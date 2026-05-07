あおり返して相手を刺した「あおり運転に腹が立った」事故を起こした相手の男性の顔を刺して殺そうとした男は、取り調べでそう語ったという。４月29日の夜、千葉県野田署は職業・住所不詳の井上純一容疑者（44）を殺人容疑で現行犯逮捕した。「29日の夜８時半ごろ、野田市の国道16号で３台の車が絡む玉突き事故が発生しました。井上容疑者の運転する軽貨物車が前方の軽乗用車に追突。はずみで軽乗用車が前方の車に追突したのです。