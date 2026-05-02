秋田犬が描かれた図柄入りの車のナンバープレートの申し込みが1万5000件を超えたと県が発表しました。秋田犬の図柄入りのナンバープレートは2023年10月に交付が始まりました。県によりますと先月、申し込みが1万5000件を超えました。先月10日時点では、地域交通のサービス改善などに活用される寄付が代金に含まれたフルカラー版が1万1158件、寄付が含まれないモノトーン版が3943件です