日本テレビ系「出川・伊沢のニッポンＹＡＢＡデータ！」は７日、ＡＩの進化について特集した。出川哲朗はＡＩについてまったく使っていないといい、「なんで大事なことを友達じゃなくて、ＡＩに相談するんですか？」「俺は必ず見分ける。なぜならＡＩには魂がないから」「意味分かんない。心の底からＷＨＹ」などとコメント。だがパンサーの向井慧は「正直、番組アンケートって」と出川に質問。出川は「未だに書いてるよ」と