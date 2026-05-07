今回はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaで、Macの売れ筋を取材しました。パソコン市場ではWindows搭載モデルとともに、Macの存在感が増しています。同店のパソコン専門チームマネージャの橋本淳氏は「今年はメモリーの高騰や供給不足などの混乱がありましたが、Macについては例年に比べて供給がむしろ安定しているくらいですね。大学でもMacやiPadを推奨しているところも増えていて、新生活シーズンも盛り上がりました」と振り