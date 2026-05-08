8日の最高気温は25度を超え、2日連続で夏日となった東京都心。池袋サンシャインシティでは、アイスが無料配布されるということで、多くの人が長い列をなしていました。うれしい“ひんやりスイーツ”。市販のアイスクリームが無料で振る舞われるイベント「アイスクリームフェスタ2026」です。9日のアイスの日を前に、全国8カ所で開かれました。ところが、そのアイスクリームにも中東情勢が影を落としていました。日本アイスクリーム