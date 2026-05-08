【中編】「完璧な母を目指すのはやめた」スザンヌ35歳からの大学生活で気づいた“子育てへの学び直し”から続く「他人に自分の人生を託したくなかったんです」そう語るのは、タレントのスザンヌ（39）。シングルマザーとして一人息子を育てながら、学び直しを始め、この春に39歳で日本経済大学経営学部を卒業した。在学中には、熊本の老舗旅館を買い取り、1億5千万円を投じて「KAWACHI BASE―龍栄荘―」として再生。現在も経営を