未婚のまま彼の子どもを妊娠。しかし、逃げられてしまうこともあるようで？今回は、逃げた男に突撃したギャルの女友達のエピソードをご紹介します。養育費！養育費！「20歳の頃、年上の彼氏の子どもを妊娠しました。だけど妊娠したと言った途端、彼氏にブロックされ連絡が取れず……。絶対に産みたかったし、どうにか彼氏と話がしたくて。地元のギャルの女友達に相談したら、一緒に彼の職場まで会いに行こうと言ってくれました