東京芝1600メートルで決戦中央競馬のG1・NHKマイルカップは10日、東京芝1600メートルで行われる。8日には枠順が確定し、ファンからは様々な声が上がっている。混戦模様の今年のNHKマイルカップ。昨年のG1・朝日杯フューチュリティSを制したものの、前走のG1・皐月賞で13着だったカヴァレリッツォ（牡3、吉岡）は2枠4番に入った。前走でG3・ファルコンSを勝利したダイヤモンドノット（牡3、福永）は4枠7番。一方でG2・ニュー